وفرته جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية.. اللاعب السابق مبارك الناصر يتسلم منزله

وهنأ عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام فهيد الدوسري، الكابتن مبارك الناصر بالمنزل الجديد، مؤكداً أن هذا المنزل يأتي في إطار الخدمات التي تقدمها الجمعية بالشراكة مع المنظمات الحكومية والخاصة للاعبين القدامى تقديراً وعرفاناً لهم نظير ما قدموه من خدماتٍ كبيرة للرياضة السعودية، مشيراً إلى أن الناصر يعد من الأسماء الكبيرة الذين ساهموا في تأسيس الكرة السعودية، وكان شريكاً ولاعباً أساسياً في منجزات كرة القدم السعودية، مبيناً أن هذا أقل ما يمكن تقديمه له ولزملائه من اللاعبين القدامى الذين يعدون ثروةً وطنية كبيرة.