في افتتاح بطولة القارات .. أخضر الشاطئية يواجه البرازيل

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية غدًا نظيره البرازيلي، عند الساعة 5:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مبارياتهما في بطولة القارات المقرر إقامتها في دبي خلال المدة من 1 إلى 6 نوفمبر.
وأنهى الأخضر اليوم، استعداداته بإجراء حصة تدريبية على ملعب كايت بيتش-الذي سيحتضن مباريات البطولة- بقيادة مساعد المدرب تياغو سوزا، الذي وضع اللمسات الأخيرة، من خلال تنفيذ عددٍ من الجمل الفنية التي سينتهجها في المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
يُذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية يحتل المركز الـ35 عالميًا في التصنيف الشهري لشهر سبتمبر الماضي، وهو الأعلى في تاريخ المنتخب.