في افتتاح بطولة القارات .. أخضر الشاطئية يواجه البرازيل

وأنهى الأخضر اليوم، استعداداته بإجراء حصة تدريبية على ملعب كايت بيتش-الذي سيحتضن مباريات البطولة- بقيادة مساعد المدرب تياغو سوزا، الذي وضع اللمسات الأخيرة، من خلال تنفيذ عددٍ من الجمل الفنية التي سينتهجها في المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.