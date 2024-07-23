الأخضر الشاب لكرة اليد يبحث عن البرونزية الآسيوية من أمام البحرين

وكان الأخضر الشاب قد فقد فرصة المنافسة على الذهب الآسيوي بعد خسارته أمـام كوريا الجنوبية بنتيجة (21-30)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل (10-10).