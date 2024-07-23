الأخضر الشاب لكرة اليد يبحث عن البرونزية الآسيوية من أمام البحرين

يتطلع المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مواليد (2004) م، للحصول على الميدالية البرونزية في ختـام مشاركته بالبطولـة الآسيوية الـ (18) للشباب، التـي تستضيفها حاليًا مملكة الأردن.
وكان الأخضر الشاب قد فقد فرصة المنافسة على الذهب الآسيوي بعد خسارته أمـام كوريا الجنوبية بنتيجة (21-30)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل (10-10).
ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عند الساعة الـ (4:00) مساء بعد غد الخميس.