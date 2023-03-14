الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس الملك.. ويضرب موعداً منتظراً أمام الاتحاد

تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم ، إلى دور نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ، وذلك بعد أن أقصى نظيره الفتح ، بنتيجة 3/1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الثلاثاء ، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بقيادة الحكم الروماني "رادو باتريسكو".
وضرب الهلال موعداً منتظراً أمام نظيره الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك.
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، وكان الهلال البادئ في التسجيل عن طريق "محمد كنو" ، من ركلة جزاء عند الدقيقة 17 ، بعد أن لامست الكرة يد لاعب الفتح مراد باتنا.
وعاد الفتح للمباراة عند الدقيقة 27 بعد استثمار فراس البريكان عرضية "باتنا " أسكنها الأول داخل شباك حارس الأزرق عبد الله المعيوف كهدف تعادل .
وعند الدقيقة 32 تألق حارس الفتح "رينيه جاكوب " في التصدي لرأسية مهاجم الهلال "إيغالو" .
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 48 عزز "ديلغادو" النتيجة لفريقه الهلال ، بعد استثماره لعرضية وصلته من "إيغالو" .
وعند الدقيقة 68 خسر الهلال خدمات مدافعه علي البليهي ، الذي خرج بالبطاقة الحمراء .
وبتمريرة قاتلة وساحرة من قبل قائد الأزرق سلمان الفرج إلى "إيغالو " يصيب الأخير الضيوف في مقتل بالهدف الثالث عند الدقيقة 84 .
وتألق حارس الهلال "المعيوف" ، حيث تصدى لتسديدة زميله "خليفة الدوسري" بالخطأ عند الدقيقة 87 منقذاً فريقه من هدف مؤكد للفتح.