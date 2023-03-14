الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس الملك.. ويضرب موعداً منتظراً أمام الاتحاد

تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم ، إلى دور نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ، وذلك بعد أن أقصى نظيره الفتح ، بنتيجة 3/1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الثلاثاء ، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بقيادة الحكم الروماني "رادو باتريسكو".