مليونا دولار لثالث بطولات "لاعبون بلا حدود الخيرية" من خلال لعبة Rocket League

سيكون عشاق ومحبو اللعبة الشهيرة Rocket League على موعد مع الحماس والإثارة، في ثالث منافسات النخبة، ضمن الحدث الخيري الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "لاعبون بلا حدود"، والذي يعود في نسخته الرابعة بجوائز إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار، يعود ريعها بالكامل لدعم الجهات والمؤسسات الخيرية العالمية.
وخصص الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة للحدث العالمي مبلغ مليوني دولار كجوائز خيرية لمنافسات Rocket League، وستتواجه الفرق المشاركة للحصول على اللقب وأكبر حصة من مجموع الجوائز الخيرية التي سيتم منحها لمجموعة من الجهات والمؤسسات والمنظمات الخيرية العالمية والتي تضم كل من: Direct Relief وIMC وUNICEF ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وستنطلق اليوم منافسات Rocket League المرتقبة من خلال بطولة مخصصة لمنطقة أمريكا الشمالية، وتستمر لمدة يومين بمشاركة 8 فرق وهي: "G2 Esports" و "Complexity" و "Version1" و "Spacestation" (تمت دعوتها للمشاركة)، و"Boulevard" و "Team Axle" و "Optic" و "KOI" (تأهلت للمشاركة من خلال مرحلة التصفيات).
وستليها مباشرة بطولة مخصصة لمنطقة أوروبا في الفترة من 3 حتى 4 مايو، ويشارك بها 8 فرق أخرى هي: "Oxygen Esports" و "G1" و "German Amigos" و "Team Vitality" (تمت دعوتها للمشاركة)، و "Monkeys" و "Team BDS" و "SUHHH" و "FUFAXDOP" (تأهلت للمشاركة من خلال مرحلة التصفيات).
وقال فيصل بن حمران، مدير الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "سعداء باستكمال جميع التحضيرات اللازمة لانطلاق منافسات النخبة في لعبة Rocket League ضمن لاعبون بلا حدود. قائمة الفرق المشاركة في الحدث ترتقي لتلك المقامة في أكبر البطولات على المستوى الدولي. وستقدم الأيام القادمة أجواءً حماسية في اللعبة الشهيرة والمحبوبة من قبل الملايين حول العالم مع تطلع الفرق لحجز مقعدها في نهائيات موسم الجيمرز: أرض الأبطال".
تجدر الإشارة إلى أن منافسات Rocket League ضمن لاعبون بلا حدود ستكون بمثابة الفرصة لثمانية فرق (4 من كل منطقة) للتأهل للنهائيات التي ستقام خلال "موسم الجيمرز: أرض الأبطال"، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، والذي يعود هذا الصيف في بوليفارد رياض سيتي في السادس من يوليو ويمتد على فترة شهرين بمجموع جوائز يصل إلى 45 مليون دولار.