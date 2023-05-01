مليونا دولار لثالث بطولات "لاعبون بلا حدود الخيرية" من خلال لعبة Rocket League

وستليها مباشرة بطولة مخصصة لمنطقة أوروبا في الفترة من 3 حتى 4 مايو، ويشارك بها 8 فرق أخرى هي: "Oxygen Esports" و "G1" و "German Amigos" و "Team Vitality" (تمت دعوتها للمشاركة)، و "Monkeys" و "Team BDS" و "SUHHH" و "FUFAXDOP" (تأهلت للمشاركة من خلال مرحلة التصفيات).