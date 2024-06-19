بمشاركة التعاون.. تأكيد قائمة الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025

في المقابل، تخوض أربعة أندية منافسات الدور التمهيدي في الفترة ما بين 31 يوليو ولغاية 14 أغسطس لملء المقعدين المتبقيين في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا الثاني بمنطقة الغرب، حيث يتقابل إيست بنغال الهندي مع ألتين اسير من تركمانستان، بينما يتواجه الأهلي البحريني مع نادي الكويت الكويتي.