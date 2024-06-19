بمشاركة التعاون.. تأكيد قائمة الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء عن ملامح المنافسة في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا الثاني، حيث يتنافس 32 فريقًا من أجل الفوز بلقب مسابقة الأندية الجديدة للرجال من الدرجة الثانية في القارة.
وفقًا لتوزيع المقاعد لمسابقات الأندية الآسيوية 2024-2025 ومتطلبات ترخيص الأندية، يتأهل 27 فريقًا من 21 اتحادًا وطنيًا (12 من المنطقة الغربية و15 من الشرق) مباشرة إلى دور المجموعات، إلى جانب ثلاثة أندية (اثنان من الغرب، وواحد من الشرق) يتم إقصاؤها من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة.
في المقابل، تخوض أربعة أندية منافسات الدور التمهيدي في الفترة ما بين 31 يوليو ولغاية 14 أغسطس لملء المقعدين المتبقيين في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا الثاني بمنطقة الغرب، حيث يتقابل إيست بنغال الهندي مع ألتين اسير من تركمانستان، بينما يتواجه الأهلي البحريني مع نادي الكويت الكويتي.
ويكمل الفريقان الفائزان القائمة المكونة من 32 ناديًا لنسخة 2024-2025، حيث سيتم توزيعهم بالتساوي على ثماني مجموعات، ويجري التنافس على نظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب في الفترة من 17 سبتمبر إلى 5 ديسمبر.
ويجري حفل سحب القرعة الرسمية لدور المجموعات يوم 16 أغسطس 2024، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول آلية القرعة في الوقت المناسب.
بعد اختتام دور المجموعات، يتأهل أول فريقين إلى دور الـ16 الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب خلال الفترة من 11 إلى 20 فبراير 2025، حيث سيتم تحديد المواجهات من خلال قرعة الأدوار الإقصائية التي تحدد معالم ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي؛ وسيتم تطبيق فصل المناطق طوال البطولة.
وتقام مواجهات ربع النهائي وقبل النهائي أيضًا من مباراتي ذهاب وإياب، خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس 2025 ثم 8 إلى 16 أبريل 2025 على التوالي، قبل أن يختتم الموسم بالمباراة النهائية التي تقام من جولة واحدة يوم 17 مايو 2025.
وينتظر أن تشهد منافسات دوري أبطال آسيا 2 منافسة قوية ومثيرة، حيث ستكون منصة لاستعراض الفرق الصاعدة في القارة، بالإضافة إلى الحافز الإضافي المتمثل في الحصول على مقعد غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وسوف تحظى الأندية المشاركة في البطولة بزيادة كبيرة في المخصصات المالية، حيث تحصل الأندية المشاركة في دور المجموعات على حد أدنى مقداره 300 ألف دولار أمريكي، مع تقديم مخصصات إضافية بالاعتماد على النتائج النهائية لكل فريق، وبحيث يحصل الفائز بلقب البطولة على 3.28 مليون دولار أمريكي على الأقل.