النصر يرصد 30 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي ويليام كارفاليو

ووفقًا لما نشره الصحفى بحسابه الرسمي عبر "تويتر" فإن اللاعب البرتغالي يستعد لتوقيع عقد يمتد إلى ثلاث سنوات حتى عام 2026، براتب تبلغ قيمته نحو 10 ملايين يورو في السنة.