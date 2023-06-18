النصر يرصد 30 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي ويليام كارفاليو

كشف الصحفي الإيطالي "نيكولا شيرا" عن أن نادي النصر يقترب من إتمام صفقة انتقال البرتغالي ويليام كارفاليو، لاعب نادي ريال بيتيس الإسبانى، خلال الموسم الصيفي القادم.
ووفقًا لما نشره الصحفى بحسابه الرسمي عبر "تويتر" فإن اللاعب البرتغالي يستعد لتوقيع عقد يمتد إلى ثلاث سنوات حتى عام 2026، براتب تبلغ قيمته نحو 10 ملايين يورو في السنة.
وفي حال التعاقد مع كارفاليو فإنه سينضم إلى زميله كريستيانو رونالدو نجم وقائد المنتخب البرتغالي الذي انتقل إلى النصر في صفقة كبيرة يناير الماضي.
وانضم كارفاليو إلى ريال بيتيس من سبورتنغ لشبونة في صيف 2018 وخاض 178 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 10 أهداف.
كما شارك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في 33 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي.