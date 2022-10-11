في دوري روشن.. الاتفاق يواصل صحوته ويكسب الفيحاء بثلاثية

لم يكد أصحاب الضيافة يستفيقوا من صدمة الهدف الأول حتى استقبلت شباكهم الثاني بعد مرور 4 دقائق بلمسة جميلة من التونسي نعيم سليتي الذي سدد كرة جميلة من خارج منطقة الجزاء.