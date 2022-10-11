في دوري روشن.. الاتفاق يواصل صحوته ويكسب الفيحاء بثلاثية

حقق فريق الاتفاق الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على مضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة في إطار الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
نجح الضيوف في خطف هدف الأسبقية حينما قاد المتألق محمد الكويكبي هجمة مرتدة من حوالي منتصف الملعب قبل أن يمرر كرة ذكية للمحترف البرازيلي فيتينهو وضعته بمواجهة المرمى ليسدد كرة قوية على يمين الحارس مسلم آل فريج استقرت داخل الشباك وذلك عند الدقيقة 26.
لم يكد أصحاب الضيافة يستفيقوا من صدمة الهدف الأول حتى استقبلت شباكهم الثاني بعد مرور 4 دقائق بلمسة جميلة من التونسي نعيم سليتي الذي سدد كرة جميلة من خارج منطقة الجزاء.
وعزز عبدالله السالم تقدم الاتفاق بالهدف الثالث مستغلاً خطأ فادحاً من الحارس آل فريج ليودع الكرة داخل الشباك في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.
بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 9 نقاط بالمركز التاسع بينما بقي الفيحاء في المركز الخامس وما قبل الأخير بنقطتين.