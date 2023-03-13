نجمة نادي السيدات أولاً.. هند المباركي تتوج بلقب البطولة السعودية الفرنسية المفتوحة

وعلى مدار العامين والنصف الماضيين، شارك عدد كبير من السيدات السعودية في البرامج التدريبية التي نظمها ملعب منتجع نوفا ونادي الرياض ونادي ديراب الريفي للقولف، إضافة إلى ملعب نادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، وقد أشرف على هذه البرامج مدربو قولف السعودية الذين تشاركوا مع المتدربات الحماسة ذاتها في رحلة تطوير قدراتهن.