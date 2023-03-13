نجمة نادي السيدات أولاً.. هند المباركي تتوج بلقب البطولة السعودية الفرنسية المفتوحة

استضاف ملعب منتجع نوفا الأسبوع الماضي، فعاليات النسخة الثانية من البطولة السعودية الفرنسية المفتوحة، التي تشترط معدل تكافؤ للاعبات الهاويات قدره 36 ضربة، ليشاركن من خلاله ضمن 24 فريقاً تتنافس على اللقب.
وشهدت المنافسات مشاركة خمس لاعبات سعوديات فقط، ما يزيد من قيمة النجاح الذي حققته المتوجة باللقب السعودية هند المباركي، عضوة برنامج نادي السيدات أولًا.
وتبدو المباركي سعيدة بما حققته قائلة: "لا يمكنني تصديق خبر فوزي بلقب البطولة السعودية الفرنسية المفتوحة، وهي لا تزال في نسختها الثانية"، وتتابع: "مثل نادي السيدات أولًا فرصة مميزة لي لتجربة رياضة القولف، ومع مضي الوقت وزيادة التدريبات زادت ثقتي بنفسي، مما ساعدني على المشاركة في مثل هذه البطولات، القولف لعبة ممتعة بالنسبة للسيدات السعوديات، وأنا أدعوهن لخوض التجربة، والاستمتاع برفقة الصديقات بيوم في ملعب القولف".
وتواصل المتوجة باللقب وعضوة نادي السيدات أولاً حديثها: "ممتنة للفرصة التي منحتني عضوية نادي السيدات، فأنا أحب خوض منافسات البطولات المحلية، وهو بالتأكيد أمر شاق في البداية، لكن مع كل مشاركة جديدة تتزايد الثقة بالنفس، أما هذا الفوز فهو بالتأكيد حدث لن أنساه أبداً".
يذكر أن الإعلان عن برنامج نادي السيدات أولاً جاء على هامش فعاليات النسخة الأولى من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية التي أقيمت في نوفمبر من العام 2020، ومثلت حينها أول بطولة رياضية نسائية كبرى تقام في المملكة.
وسارعت أكثر من 1000 سيدة سعودية للحصول على عضوية النادي في الأيام الأولى لإطلاقه، بحثاً عن فرصة التعرف على اللعبة، فيما نجحت المشاركات الأكثر شغفاً باللعبة في التخرج من البرنامج التدريبي، والمشاركة في فعاليات المحترفات والهواة التي أقيمت هذا العام.
وعلى مدار العامين والنصف الماضيين، شارك عدد كبير من السيدات السعودية في البرامج التدريبية التي نظمها ملعب منتجع نوفا ونادي الرياض ونادي ديراب الريفي للقولف، إضافة إلى ملعب نادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، وقد أشرف على هذه البرامج مدربو قولف السعودية الذين تشاركوا مع المتدربات الحماسة ذاتها في رحلة تطوير قدراتهن.