دوري روشن للمحترفين: الوحدة يحصد النقاطَ الثلاث بثلاثية في مرمى الطائي

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فوزًا مثيرًا على شقيقه الطائي، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريق ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الوحدة بثلاثة أهداف نظيفة.
أهداف اللقاء بدأها اللاعب "فيصل فجر" في الدقيقة 33، قبل أن يضيف سعيد المولد الهدفَ الثاني للوحدة في الدقيقة 62، واللاعب إيغالو الهدف الثالث في الدقيقة 92.
بتلك النتيجة يرفع الوحدة رصيده للنقطة رقم 6، في حين يتوقّف رصيد الطائي عند النقطة رقم 3.