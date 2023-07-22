النصر يتفق مع البرازيلي "تيليس".. والأخير ينضم للفريق في اليابان

كشفت تقارير عن وصول البرازيلي أليكس تيليس، لاعب نادي مانشستر يونايتد، إلى اليابان مع بعثة فريق النصر السعودي، الذي يخوض جولة آسيوية، يواجه فيها باريس سان جيرمان وإنتر ميلانو الإيطالي.