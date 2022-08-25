ضمك يدشن انطلاقة دوري روشن بالفوز على الفيحاء

نجح فريق ضمك الأول لكرة القدم، بحصد أول انتصار في النسخة الأولى من دوري روشن وذلك على حساب مضيفه الفيحاء بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في افتتاحية دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/2023م.