ضمك يدشن انطلاقة دوري روشن بالفوز على الفيحاء

نجح فريق ضمك الأول لكرة القدم، بحصد أول انتصار في النسخة الأولى من دوري روشن وذلك على حساب مضيفه الفيحاء بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في افتتاحية دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/2023م.
يدين فريق ضمك بالفضل إلى محترفه الكرواتي أنتوليتش صاحب هدف المباراة الوحيد والذي سجله بتسديدة صاروخية عند حلول الدقيقة 51 من عمر المباراة.
وبذلك يكون أنتوليتش أول لاعب يفتتح التسجيل في دوري روشن السعودي 2022/23 بعد مرور أول 50 دقيقة في الموسم.
وبهذه النتيجة يرفع فريق ضمك رصيده إلى 3 نقاط، في حين بقي رصيد الفيحاء دون أي نقطة.