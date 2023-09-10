بسبب "تمبكتي".. الانضباط والأخلاق توقف "المرزوقي" لمدة عام وتغرمه مبلغ 300 ألف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، اليوم الأحد، قراراً، يقضي بحرمان ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف في نادي الشباب، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام واحد، وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال.
وأرجعت اللجنة أسباب الإيقاف إلى نشر المرزوقي عبر حسابه الرسمي في «x» منصة التواصل الاجتماعي، بيانًا تضمن إثارة الرأي العام والإساءة والاتهام تجاه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأوضحت الانضباط أنها حددت تاريخ 28 أغسطس الماضي موعدًا لجلسة استماع المرزوقي لسماع أقواله بخصوص البيان.
يذكر أن مدير الاحتراف في نادي الشباب كان قد انتقد إجراءات انتقال المدافع الدولي حسان تمبكتي من ناديه إلى الهلال، كاشفًا في الوقت ذاته عن تعرضه لضغوط من لجنة الاحتراف على خلفية عدم إكماله طلب الانتقال عبر نظام مطابقة اللاعبين الدولي «TMS» في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.