بسبب "تمبكتي".. الانضباط والأخلاق توقف "المرزوقي" لمدة عام وتغرمه مبلغ 300 ألف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، اليوم الأحد، قراراً، يقضي بحرمان ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف في نادي الشباب، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام واحد، وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال.