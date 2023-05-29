الشباب يكثف تحضيراته لمواجهة ضمك .. في الجولة الأخيرة من دوري روشن

استهل المدرب برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية، ثم طبق اللاعبون التدريبات الفنية الخاصة باللقاء، تلاها بمناورة في كامل الملعب شهدت تطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده المدرب للمباراة.