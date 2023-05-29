الشباب يكثف تحضيراته لمواجهة ضمك .. في الجولة الأخيرة من دوري روشن

فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ملف مواجهة نظيره ضمك " دورياً.
وأشرف المدير الفني لأبيض العاصمة "مورينو" ، مساء اليوم الاثنين على الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف، تأهبًا لمواجهة فريق ضمك ضمن مباريات الجولة الأخيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين.
استهل المدرب برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية، ثم طبق اللاعبون التدريبات الفنية الخاصة باللقاء، تلاها بمناورة في كامل الملعب شهدت تطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده المدرب للمباراة.