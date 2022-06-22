8 مواجهاتٍ في ذات التوقيت للجولة 29 من دوري المحترفين.. قد تشهد تتويج بطل الدوري والهابطين

من جانبها تتجه أنظارُ جماهير المستديرة، إلى السباق المحموم بين فريقي الاتحاد والهلال، اللذين استطاعا حتى الآن حصر المنافسة على اللقب بينهما، إذ يتصدرُ الفريقان حتى الآن بـ 61 نقطة لكل منهما، ويتطلعان إلى مواصلة الظفر بنقاط مواجهتي الغد، عندما يحلُّ الهلالُ في واحدة منهما ضيفاً على الفتحِ في الأحساء، فيما يستضيفُ الاتفاقُ في المواجهة الثانية الاتحادَ في الدمام إذ إنَّ تُعَثُّرَ أحدِهما قد يُكلِّفُهُ خسارةَ اللقب لصالح الآخر، وهو سيناريو سيمنحُ الجولةَ لقب (جولة الحسم)، وذلك عند فوز الهلال وخسارة الاتحاد، لأنَّ الهلال يملك أفضلية المواجهات المباشرة بعد فوزه على الاتحاد في الدور الأول 2 - 1 وفي الدور الثاني 3 - 1، وفي المقابل ينتظرُ الاتحادُ أيَّ تَعَثُّرٍ للهلال، مع ضرورة فوزه في مباراة الغد والمباراة الأخرى في الجولة الأخيرة.