8 مواجهاتٍ في ذات التوقيت للجولة 29 من دوري المحترفين.. قد تشهد تتويج بطل الدوري والهابطين

ثماني مواجهات قوية وتنافسية، ربما تشهدُ تتويجَ بطلِ دوري هذا العام من جهة، وتكشف من جهةٍ أخرى الفرق الهابطة لدوري الدرجة الأولى برفقة الحزم.
وسط ترقب إعلامي وجماهيري من قبل الوسط الرياضي تنطلق ،غداً الخميس ، منافسات َ الجولةُ الـ 29من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
من جانبها تتجه أنظارُ جماهير المستديرة، إلى السباق المحموم بين فريقي الاتحاد والهلال، اللذين استطاعا حتى الآن حصر المنافسة على اللقب بينهما، إذ يتصدرُ الفريقان حتى الآن بـ 61 نقطة لكل منهما، ويتطلعان إلى مواصلة الظفر بنقاط مواجهتي الغد، عندما يحلُّ الهلالُ في واحدة منهما ضيفاً على الفتحِ في الأحساء، فيما يستضيفُ الاتفاقُ في المواجهة الثانية الاتحادَ في الدمام إذ إنَّ تُعَثُّرَ أحدِهما قد يُكلِّفُهُ خسارةَ اللقب لصالح الآخر، وهو سيناريو سيمنحُ الجولةَ لقب (جولة الحسم)، وذلك عند فوز الهلال وخسارة الاتحاد، لأنَّ الهلال يملك أفضلية المواجهات المباشرة بعد فوزه على الاتحاد في الدور الأول 2 - 1 وفي الدور الثاني 3 - 1، وفي المقابل ينتظرُ الاتحادُ أيَّ تَعَثُّرٍ للهلال، مع ضرورة فوزه في مباراة الغد والمباراة الأخرى في الجولة الأخيرة.
يذكرُ أنَّ هذهَ الجولةَ ستشهدُ في باقي مبارياتها تنافسيةً عاليةً وكبيرةً من جميع الفرق، لاسيما وأنَّ شبحَ الهبوط للدرجة الأولى، ما زال يُشكِّلُ تهديداً لعددٍ من فرق دوري المحترفين الطامحةِ إلى الهروب نحو المنطقة الدافئة في سِلَّمِ الترتيب، وهي مهمةٌ صعبةٌ، وتحدٍ صَنَعَهُ التقاربُ النقطيُّ بين معظم فرق الدوري، الأمر الذي سينعكسُ إيجابياً على المستوى الفني لجميع مباريات الجولة.