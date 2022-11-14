نقل ودية الأخضر مع كرواتيا إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد

يُذكر أن مباراة كرواتيا تعد آخر وديات المنتخب السعودي قبل المغادرة إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في كأس العالم، حيث يستهل مشواره يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة الأرجنتين، قبل أن يواجه بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته على الترتيب.