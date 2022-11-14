نقل ودية الأخضر مع كرواتيا إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل المباراة الودية بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الكرواتي المقررة بعد غدٍ الأربعاء، إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
وأكد الاتحاد السعودي أن الرغبة المشتركة بين المنتخب السعودي ونظيره الكرواتي أسهمت في نقل المباراة؛ بسبب عدم اكتمال جاهزية أرضية الملعب، مقدمًا الاتحاد السعودي شكره الجزيل لإدارة ملعب مرسول بارك على محاولاتها لإكمال جاهزية الملعب قبل موعد المباراة.
يُذكر أن مباراة كرواتيا تعد آخر وديات المنتخب السعودي قبل المغادرة إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في كأس العالم، حيث يستهل مشواره يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة الأرجنتين، قبل أن يواجه بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته على الترتيب.