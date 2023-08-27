بمشاركة "كوليبالي".. الهلال يُنهي تحضيراته لـ"الاتفاق"

تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، عمد الجهاز الفني -في بداية المران- إلى تطبيق عددٍ من التدريبات اللياقية، حيث شرح المدير الفني "جورج جيسوس" التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد على كامل الملعب، اختتم "جيسوس" المران بتدريبات فنية متنوعة.