"الشنيف": "رازفان" الأقرب لتولي قيادة المنتخب السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن المدير الفني الأقرب لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، والذي سيخلف الإيطالي روبرتو مانشيني.
وقال الإعلامي خالد الشنيف في تصريحات فضائية منذ قليل عبر برنامج "دورينا غير" إن مدرب الهلال السابق رازفان هو الأقرب لقيادة المنتخب السعودي.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن رحيل الإيطالي مانشيني بسبب تردي نتائج المنتخب عقب مرور أربع جولات من التصفيات.
وحقق الأخضر السعودي في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 نتائج مخيبة لآمال محبيه بعدما تعادل مع إندونيسيا، وفاز على الصين، وخسر أمام اليابان وتعادل مع البحرين.