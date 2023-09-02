لا جديد.. الشباب "ينزف".. غرق في محطة "الخليج"

أسقط فريق الخليج الأول لكرة القدم مستضيفه الشباب على أرضه وبين جماهيره، وبعشرة لاعبين، بنتيجة 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم محمد الهويش.