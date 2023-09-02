لا جديد.. الشباب "ينزف".. غرق في محطة "الخليج"

أسقط فريق الخليج الأول لكرة القدم مستضيفه الشباب على أرضه وبين جماهيره، وبعشرة لاعبين، بنتيجة 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم محمد الهويش.
الشوط الأول انتهى بهدف لمثله، وكان الشباب هو المبادر بالتسجيل عند الدقيقة الـ20 برأسية حبيب ديالو.
وعادل النتيجة للخليج منصور حمري عند الدقيقة الـ39.
وفي الشوط الثاني خسر الخليج خدمات لاعبه عبدالإله هوساوي، الذي خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ56 إثر التدخل القوي على هتان باهبري.
"النقص ولّد القوة" بالنسبة للخليج؛ فقد أحرز هدفين متتالين عن طريق "فابيو مارتينيز" عند الدقيقة الـ68، ومحمد شريف عند الدقيقة الـ81.
وبتلك النتيجة بقي الشباب متذيلاً قائمة الترتيب بنقطتين فقط، فيما بلغ الخليج النقطة الخامسة.