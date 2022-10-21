الوحدة ثالث محطات سييرا في الملاعب السعودية

وسيتولّى سييرا تدريب " فرسان مكة" خلفًا للبوسني برونو أكرابوفيتش، الذي أقيل من منصبه أمس بسبب سوء النتائج في دوري روشن السعودي، وهي الإقالة الثانية بعد البلجيكي فاندنبروك، مدرب أبها.