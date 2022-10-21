الوحدة ثالث محطات سييرا في الملاعب السعودية

ستكون محطة الوحدة ثالث محطات المدرب التشيلي لويس سييرا في الملاعب السعودية بعد تجربتين سابقتين مع الاتحاد "2016-2018 و2019"، وأخرى مع الطائي في موسم 2021.
وتعاقدت إدارة نادي الوحدة مع التشيلي خوسيه لويس سييرا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، دون الإفصاح عن القيمة المالية بين الطرفين.
وسيتولّى سييرا تدريب " فرسان مكة" خلفًا للبوسني برونو أكرابوفيتش، الذي أقيل من منصبه أمس بسبب سوء النتائج في دوري روشن السعودي، وهي الإقالة الثانية بعد البلجيكي فاندنبروك، مدرب أبها.
ويحفل سجل سييرا بالعديد من الإنجازات في مسيرته التدريبية، وأبرزها قيادة الاتحاد إلى تحقيق لقب كأس ولي العهد، في موسم 2016-2017، وكأس الملك في موسم 2017-2018.
وكانت إدارة الوحدة قد أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس، إقالة المدرب البوسني برونو أكرابوفيتش، بسبب سوء النتائج في دوري روشن السعودي للمحترفين.
ومن المقرر أن يشرف سييرا على تدريبات الفريق في مكة المكرمة عقب نهاية الإجازة، التي مُنحت للاعبين "20 يومًا"، 6 نوفمبر المقبل.
وتنتظر المدرب الخبير بالملاعب السعودية مهمةٌ صعبة في مساعدة الفريق على تخطي الفترة الماضية التي شهدت تراجع الفريق للمركز الـ12 بعد جمعه 7 نقاط من ثماني جولات حقق خلالها فوزين وتعادلًا و5 هزائم.