في ختام ربع نهائي كأس الملك.. الهلال والنصر في مواجهة صعبة أمام الفتح وأبها

تختتم اليوم الثلاثاء، منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مرتقبة.
في المباراة الأولى يحل الباطن ضيفًا على نظيره الوحدة ، عند الساعة 4:15 عصرًا، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة،"مؤجل من الأمس" بسبب ظروف الطيران.
ويأمل الوحدة الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتجاوز ضيفه لدور نصف النهائي.
وعلى ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، يستضيف النصر نظيره أبها، عند الساعة 5:30 عصرًا.
ووسط دعم جماهيري كبير "متوقع" من قِبل أنصار النصر رفاق "رونالدو" يسعى أصحاب الأرض لتخطي عقبة أبها، في ظل دعم عودة هداف "دوري روشن" البرازيلي "تاليسكا" للقائمة.
وفي اللقاء الأخير، يحل الفتح ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال، عند الساعة التاسعة مساءً، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
لقاء صعب للهلال وسط جماهيره وعلى أرضه، نظرًا للمستوى الفني الجيد، الذي بات يقدمه الفتح أمام الهلال في المواجهات الأخيرة، في مختلف المناسبات الرياضية .