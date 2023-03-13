في ختام ربع نهائي كأس الملك.. الهلال والنصر في مواجهة صعبة أمام الفتح وأبها

في المباراة الأولى يحل الباطن ضيفًا على نظيره الوحدة ، عند الساعة 4:15 عصرًا، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة،"مؤجل من الأمس" بسبب ظروف الطيران.