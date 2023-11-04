أجواء احتفالية بالجولة الترويجية لكأس العالم للأندية 2023 في جدة التاريخية

وتأتي "الجولة الترويجية" التي تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، ضمن سلسلة من الفعاليّات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بهدف تقديم تجربة تفاعلية حول البطولة الأهم على مستوى أندية العالم، حيث تكتسي منطقة الفعاليّات بالألوان والهوية الرسمية للبطولة والتي تجمع بين نقش السدو التقليدي ولون زهرة الخزامى البنفسجي الذي يرمز إلى الضيافة السعودية، كما بدأت الجولة من قلب جدة التاريخية ليستمتع الزوار والسياح بأصالة المكان وجمال رواشين البيوت القديمة التي تطل عليها الفعاليّات.