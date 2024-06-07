طبيعة الحياة والأمان والشمس.. نجوم العالم يتحدثون عن تجربتهم بالدوري السعودي

وعن أول انطباعاته بالسعودية قال الصربي ميتروفيتش: "بعد سبع سنوات في إنجلترا أعتقد أن أول شيء كان الشمس. لم أشاهد شمس الصيف مطلقًا في حياتي". وأضاف اللاعب: "لقد كان الأمر مختلفًا، ثقافة مختلفة، كرة قدم مختلفة، وعقلية الناس أيضًا، ولكن حتى الآن أنا سعيد حقًّا، وعائلتي سعيدة".