طبيعة الحياة والأمان والشمس.. نجوم العالم يتحدثون عن تجربتهم بالدوري السعودي

تحوَّلت الساحة الرياضية السعودية خلال الفترة الماضية إلى مركز اهتمام المراقبين في جميع أنحاء العالم، بالتزامن مع الهجرة الجماعية التي قام بها الكثير من نجوم الساحرة المستديرة إلى دوري روشن للمحترفين، التي ألقت الضوء بشكل مكثف على الرياضة بالسعودية، وكذلك طبيعة الحياة فيها، وعادات أهلها.
وفي التفاصيل، عبَّر الوافدون إلى دوري روشن في كثير من المناسبات عن إعجابهم بالحياة في السعودية، وشعورهم بالراحة بين أهلها، منهم ألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيز، اللذان تحدَّثا في لقاء مع شبكة "سكاي نيوز" عن الصورة التي تغيرت بها حياتهما بعد مغادرة فولهام وولفرهامبتون للانضمام إلى الهلال.
وعن أول انطباعاته بالسعودية قال الصربي ميتروفيتش: "بعد سبع سنوات في إنجلترا أعتقد أن أول شيء كان الشمس. لم أشاهد شمس الصيف مطلقًا في حياتي". وأضاف اللاعب: "لقد كان الأمر مختلفًا، ثقافة مختلفة، كرة قدم مختلفة، وعقلية الناس أيضًا، ولكن حتى الآن أنا سعيد حقًّا، وعائلتي سعيدة".
وواصل ميتروفيتش في حديثه: "نادي الهلال مذهل حتى الآن، إنها تجربة رائعة، وأتطلع إلى المزيد من السنوات".
وفي مزيد من الشرح لمراسلة "سكاي نيوز" قال لاعب الهلال: "الناس هنا مهووسون بكرة القدم، ولكن لديك المزيد من الخصوصية هنا.. فالسعودية يعيش بها الكثير من أبناء أوروبا، ومن جميع أنحاء العالم".
واستطرد: "الحياة جميلة حقًّا.. تستيقظ وتتناول وجبة الإفطار، وتمارس القليل من التمارين، ثم تتعافى في حمام السباحة تحت أشعة الشمس".
وفي أعقاب ذلك انتقل التقرير إلى البرتغالي نيفيز، الذي وصفه بأنه "يستمتع أيضًا بالسعودية"، كما أضاف التقرير تعليقًا: "عندما تحدثا إلى سكاي نيوز كانت الساعة الخامسة مساء، ودرجة الحرارة 40 درجة مئوية، لكن يبدو أن اللاعبَين يستمتعان بها؛ لأنها تمنحهما المزيد من الوقت العائلي".
وقال نيفيز: "بعكس يوم العمل في البرتغال، تتدرب الأندية في السعودية ليلاً بسبب الحرارة". وأضاف: "الأمر مختلفٌ بعض الشيء عن الروتين في أوروبا بسبب الطقس".
وأوضح اللاعب البرتغالي: "نحن نتدرب معظم الوقت بعد الساعة الـ6 مساء. يعجبني ذلك؛ لأنني أستطيع قضاء اليوم في المنزل مسترخيًا، كما يمكنني اصطحاب الأطفال من وإلى المدرسة.. يمكنني أن أكون معهم قليلاً قبل مجيئي للتدريب، كما أن لدينا الكثير من الأشياء للقيام بها هنا؛ لأنها مدينة كبيرة وضخمة؛ لذلك نحن نستمتع بها".
وعن أجواء الملاعب السعودية قال نيفيز: "عندما تلعب على أرضك يكون الملعب دائمًا ممتلئًا بـ30 ألف شخص، ولكن الفارق الذي شعرت به هنا عن إنجلترا هو أنه عندما نذهب للعب خارج أرضنا يكون الملعب هو جماهيرنا بشكل أساسي؛ فلدينا مشجعون في جميع أنحاء السعودية؛ لذلك يبدو الأمر جيدًا حقًّا بالنسبة لنا".
وبحسب التقرير، يعترف ميتروفيتش ونيفيز بأن الدوري السعودي للمحترفين يمكن مقارنته بالدوريات الأوروبية الأخرى؛ إذ قال ميتروفيتش: "إن اللياقة البدنية في الدوري السعودي، واللاعبين، وإيقاع المباراة مختلفة عن أوروبا".
ويتوقع وصول المزيد من الأسماء الكبيرة في فترة الانتقالات هذا الصيف، وتابع بقوله: "إذا انضمت بعض الأسماء الكبيرة فسيكون الأمر كبيرًا مرة أخرى، وبالتأكيد سيتم الترحيب بهم بأيدٍ مفتوحة".
وواصل ميتروفيتش: "إذا قَدِموا فسيُحسِّنون الدوري، وبخاصة أن الكثير من اللاعبين من أوروبا يتصلون ويسألون كيف يمكنهم الوصول إلى هنا".
واختتم لاعب الهلال بالحديث عن رغبة لاعبي القارة العجوز في اللعب بالسعودية بقوله: "أتلقى الكثير من المكالمات التي تثق بي".