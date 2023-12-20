بقيادة "جيرارد".. التدريب الرئيسي يجهِّز الاتفاق لمواجهة النصر

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد بدأ بمحاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات، ثم التمارين الوقائية في الصالة الرياضية بالنادي، بعد ذلك أدى الفريق الإحماء في الملعب، ثم تركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سيطبقه الفريق في مواجهة النصر، قبل أن يختتم التدريب بمناورة تكتيكية.