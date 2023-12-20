بقيادة "جيرارد".. التدريب الرئيسي يجهِّز الاتفاق لمواجهة النصر

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي اليوم الأربعاء على ملعبه الرديف بالنادي.
وتأتي استعدادات أحمر الشرقية تحضيرًا لمواجهة النصر مساء الجمعة المقبلة على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 18 لدوري روشن.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد بدأ بمحاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات، ثم التمارين الوقائية في الصالة الرياضية بالنادي، بعد ذلك أدى الفريق الإحماء في الملعب، ثم تركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سيطبقه الفريق في مواجهة النصر، قبل أن يختتم التدريب بمناورة تكتيكية.