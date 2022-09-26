تطبيق شقردي راعيًا رسميًّا لنادي الاتحاد

وأشار رئيس النادي إلى أنه بتوقيع عقد تطبيق شقردي يرتفع عدد الجهات الراعية في النادي إلى 15 جهة، مؤكدًا أن العمل قائم لزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا في قطاع الألعاب المختلفة التي توجد فيها العديد من الفرص المميزة التي سيتم تفعيلها.