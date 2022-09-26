تطبيق شقردي راعيًا رسميًّا لنادي الاتحاد

انضم تطبيق شقردي إلى نخبة الجهات الراعية لنادي الاتحاد في هذا الموسم؛ وذلك بعد أن تم اليوم رسميًّا توقيع عقد الرعاية بين رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي، والرئيس التنفيذي لتطبيق شقردي الأستاذ عبدالعزيز الموسى، بحضور الرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ عبدالوهاب عابد، خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة مساء اليوم. وسيظهر شعار تطبيق شقردي على ظَهر قميص الفريق الأول لكرة القدم خلال مباريات الموسم الجاري.
وبهذه المناسبة تحدَّث رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي، قائلاً: "يواصل النادي جني ثمار استراتيجيته المميزة في بناء بيئة استثمارية صحية جاذبة للشركات في مختلف المجالات؛ للاستفادة من الانتشار الواسع الذي يحققه نادي الاتحاد لعلاماتها التجارية، والمكاسب التسويقية؛ إذ يمتلك النادي أهم مقومات النجاح، وهو القاعدة الجماهيرية الكبيرة والمؤثرة بتفاعلها مع ناديها، والشركات الراعية له، إضافة للنتائج المميزة للفِرق المختلفة".
وتابع: "أرحب بتطبيق سعودي مميَّز، وأشكر إدارته على اختيارها نادي الاتحاد لرعايته، والاستفادة من ذلك في التسويق لخدمات التطبيق المتنوعة، والعروض الحصرية التي سوف توجَّه من خلاله لجماهير نادي الاتحاد. وأتمنى لهم التوفيق في تحقيق أهدافهم".
وأشار رئيس النادي إلى أنه بتوقيع عقد تطبيق شقردي يرتفع عدد الجهات الراعية في النادي إلى 15 جهة، مؤكدًا أن العمل قائم لزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا في قطاع الألعاب المختلفة التي توجد فيها العديد من الفرص المميزة التي سيتم تفعيلها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطبيق شقردي الأستاذ عبدالعزيز الموسى: "نسعد اليوم في تطبيق شقردي بتوقيع عقد رعاية مع عميد الكرة السعودية والآسيوية، نادي الاتحاد صاحب الإنجازات الكبيرة والشعبية الجماهيرية العريضة. وبهذه المناسبة أشكر سعادة رئيس النادي، وسعادة الرئيس التنفيذي، على جهودهما الطيبة واحترافيتهما العالية أثناء فترة التفاوض التي لم تكن طويلة لإتمام هذه الرعاية التي نلتقي اليوم لتوقيعها بحضوركم".
وأضاف: "نعمل في تطبيق شقردي على أن نكون الأفضل في مجال تلبية طلبات العملاء وتوصيلها، من خلال العدد الضخم من الشراكات التي نرتبط بها مع مقدمي الخدمات من مطاعم ومتاجر وصيدليات وغيرها، وأيضًا تقديم أفضل المزايا والخدمات لممثلينا الشقردية في الميدان، الذين يعملون على مدار الساعة لتقديم أفضل تجربة لعملائنا".
وكشف الموسى أن هناك العديد من العروض الحصرية والخصومات الموجَّهة لجماهير نادي الاتحاد من خلال تطبيق شقردي.
وتمنى في نهاية حديثه أن يكون "توقيع العقد اليوم بداية لعلاقة طويلة وممتدة مع نادي الاتحاد الذي وقع عليه الاختيار بشكل مدروس بناء على الجماهيرية العريضة التي يتمتع بها على المستوى القاري والعربي، تماشيًا مع استراتيجيتنا في التوسع والنمو".