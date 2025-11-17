للمرة الثانية تواليًا.. أشرف حكيمي يفوز بجائزة "الأسد الذهبي" لأفضل لاعب أفريقي

فاز النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، أمس الاثنين بالنسخة السابعة عشرة من جائزة «الأسد الذهبي» التي تُقدّمها صحيفة المنتخب المغربية لأفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا.
وحصد حكيمي (26 عامًا) الجائزة للعام الثاني على التوالي، متفوّقًا في سباق هذا العام على محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر الذي جاء ثانيًا، وحلّ الغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند ثالثًا.
وشمل ترتيب العشرة الأوائل أيضًا: النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي رابعًا، والمغربي أسامة لمليوي خامسًا، ثم الكونغولي فيستون ماييلي سادسًا، والمصري عمر مرموش سابعًا، والسنغالي بابا سار ثامنًا، والكاميروني فرانك إنجيسا تاسعًا، ثم المالي بِيف بيسوما عاشرًا.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عملية التصويت جمعت 57 مندوبًا إعلاميًا يمثلون صحفًا ووسائل إعلام أفريقية، إضافةً إلى نخبة من الخبراء والنقاد الدوليين من صحف أوروبية مختصة.
ويأتي تتويج حكيمي بعد موسم استثنائي، حيث ساهم مع باريس سان جيرمان في تحقيق الإنجازات المحلية والقارية، وهو ما يؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي القارة.