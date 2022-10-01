التعادُل سيد الموقف في مواجهة الوحدة والاتفاق

وقبل انقضاء الوقت الأصلي للشوط الأول بثوانٍ معدودة قدَّم محمد الكويكبي فاصلاً مهاريًّا، تلاعب من خلاله بدفاع الوحدة قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب للتركي بيرات أوزديمير، الذي لم يتوانَ في إيداعها بمرمى الحارس منير محمدي معلنًا هدف تعديل النتيجة للاتفاق في الدقيقة الـ45.