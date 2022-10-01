التعادُل سيد الموقف في مواجهة الوحدة والاتفاق

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة فريق الوحدة الأول لكرة القدم وضيفه الاتفاق، التي أُقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في إطار الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووضع الفرنسي جان دافيد بوغال أصحاب الضيافة في المقدمة مبكرًا منذ الدقيقة الثامنة بعد أن حوَّل عرضية المغربي فيصل فجر في الشباك.
وقبل انقضاء الوقت الأصلي للشوط الأول بثوانٍ معدودة قدَّم محمد الكويكبي فاصلاً مهاريًّا، تلاعب من خلاله بدفاع الوحدة قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب للتركي بيرات أوزديمير، الذي لم يتوانَ في إيداعها بمرمى الحارس منير محمدي معلنًا هدف تعديل النتيجة للاتفاق في الدقيقة الـ45.
وبتلك النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ إذ أضاف الاتفاق نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 5 نقاط؛ وضعته بالمركز التاسع، كما أضاف الوحدة نقطة لرصيده؛ ليملك 4 نقاط؛ احتل بها المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.