في جولة حسم لقب دوري روشن: نقطة واحدة تفصل الهلال عن التتويج.. والنصر يسعى للحفاظ على الوصافة

ويُمنِّي النصر الذي ضَمِن الوصافة والمشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل النفس بمواصلة التشبث بأمله الضئيل جدًّا في المنافسة على اللقب، عندما يحل ضيفًا على الأخدود غدًا الخميس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران. ويتطلع قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى رفع رصيده التهديفي بعد ثلاثيته الرابعة هذا الموسم، التي جاءت في مباراة فريقه الدورية الأخيرة مع الوحدة، في سعيه إلى تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد، المسجل باسم مهاجم الاتحاد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بـ (34 هدفًا في موسم 2018 - 2019).