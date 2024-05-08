في جولة حسم لقب دوري روشن: نقطة واحدة تفصل الهلال عن التتويج.. والنصر يسعى للحفاظ على الوصافة

يحتاج فريق الهلال الأول لكرة القدم نقطة واحدة فقط لضمان تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن 2023 - 2024"؛ لذا فإن الجولة الـ31، المنتظر أن تلعب مواجهاتها خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدءًا من الغد، تُمثل للفريق الأزرق جولة حسم لقب الدوري لهذا الموسم، وذلك عندما يستضيف السبت المقبل الحزم متذيل الترتيب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
ويحتاج الهلال إلى نقطة واحدة في المباريات الأربع المتبقية من عمر المسابقة للظفر باللقب؛ كونه يتصدر الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق 12 نقطة عن مطارده المباشر النصر المرشح أيضًا للفوز على مضيفه الأخدود الخامس عشر غدًا الخميس في افتتاح الجولة غدًا الخميس.
ويدخل الهلال المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الثمين والمتأخر على مضيفه الأهلي 2 - 1 أمس الأول الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28.
وفي المقابل يعاني الحزم في الموسم الحالي؛ إذ يحتل المركز الأخير، لكنه لم يفقد أمل البقاء حسابيًّا.
ويُمنِّي النصر الذي ضَمِن الوصافة والمشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل النفس بمواصلة التشبث بأمله الضئيل جدًّا في المنافسة على اللقب، عندما يحل ضيفًا على الأخدود غدًا الخميس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران. ويتطلع قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى رفع رصيده التهديفي بعد ثلاثيته الرابعة هذا الموسم، التي جاءت في مباراة فريقه الدورية الأخيرة مع الوحدة، في سعيه إلى تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد، المسجل باسم مهاجم الاتحاد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بـ (34 هدفًا في موسم 2018 - 2019).
من جهته، يسعى الأخدود إلى تفجير مفاجأة، وانتزاع ثلاث نقاط من هذه المواجهة؛ وذلك من أجل تفادي الهبوط الذي يحاصره في أول موسم له في دوري المحترفين، معولاً على فوزه الكبير على أبها 4 - 0 في الجولة الماضية، والأول له في مبارياته العشر الأخيرة.
ويشتعل صراع الهروب من الهبوط؛ إذ يتطلع الرياض الرابع عشر إلى تأمين بقائه عندما يصطدم الخميس بعقبة التعاون الساعي لتعزيز موقعه في المركز الرابع، الذي يتقدم فيه بنقطة واحدة عن الاتحاد حامل اللقب، الذي يستضيف الاتفاق التاسع يوم الجمعة المقبل.
ويلعب غدًا الخميس أيضًا الفيحاء مع الفتح، والجمعة أبها مع ضمك، والخليج مع الوحدة. ويلتقي السبت الرائد مع الطائي، والشباب مع الأهلي.