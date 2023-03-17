رياضة
الهلال يعلن جاهزيته للاتفاق.. وسالم الدوسري يدخل حسابات المباراة
اختتم فريق الهلال مساء الـيوم الجمعة تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة ضيفه الاتفاق، ضمن الجولة الحادية والعشرين لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وتركزت الحصة التدريبية علي الجوانب الفنية والتكتيكية. وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلالها مساعد مدير الجهاز الفني إيميليانو دياز عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب.
وشارك "سالم الدوسري" في التدريبات الجماعية بعد أنهى برنامجه التأهيلي؛ وبات جاهزًا لمواجهة الغد.
ودخـل اللاعبـون فور نهاية المران مقر المعسكر تأهبًا لخوض مواجهة الغد المقررة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الـ(8:30) مساء.