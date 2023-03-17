الهلال يعلن جاهزيته للاتفاق.. وسالم الدوسري يدخل حسابات المباراة

وتركزت الحصة التدريبية علي الجوانب الفنية والتكتيكية. وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلالها مساعد مدير الجهاز الفني إيميليانو دياز عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب.