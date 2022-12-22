بعد الخروج المؤلم من بطولة كأس الملك.. لاعب الرائد "البركاوي": "المستوى الآن والأمور غير مبشرة"

عبر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرائد المغربي كريم البركاوي، عن حزنه الشديد على خسارة فريقه أمام الباطن، اليوم الخميس، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
واعترف البركاوي في تصريحات تلفزيونية: "لم نقدم مستوى جيدًا أمام الباطن، حتى ملعب المباراة لم يساعدنا كثيرًا، ولكن هذا ليس عذرًا للخسارة".
وتابع: "علينا التفكير في القادم، ونراجع أنفسنا، ونعمل بقوة حتى نعيد الرائد للمستوى والنتائج الإيجابية".
وزاد البركاوي: "المستوى الآن والأمور غير مبشرة في الرائد، ويجب أن نعمل ونفكر في القادم".
واختتم: "إذا استمرينا بالمستوى الحالي فلن نظهر بشكل جيد ونحصد النتائج، وعلينا التفكير في مبارياتنا القادمة وتعويض جماهيرنا".