ضمن تحضيرات الموسم الرياضي الجديد.. بعثة الهلال إلى النمسا

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الثانية من تحضيرات أزرق العاصمة في النمسا 25 يوماً، وتتضمن خوض العديد من المباريات التجريبية قبل العودة إلى الرياض واستكمال التحضيرات للموسم الجديد الذي يستهله الهلال بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.