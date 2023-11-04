الثلاثاء المقبل.. انطلاق بطولة العالم لأندية كرة اليد "سوبر غلوب 2023" بالدمام

تنطلق، يوم الثلاثاء المقبل، بطولةُ العالم لأندية كرة اليد "سوبر غلوب 2023"، في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري في المنطقة الشرقية "الدمام"، وللمرة الرابعة على التوالي، بعد أن نُظمت في الأعوام "2019 و2021 و2022".
ويشارك في النسخة الـ"16" من البطولة العالمية 12 فريقًا؛ منها 10 فرق تمثّل 10 دول، بالإضافة إلى مشاركة فريقَي "الخليج" و"النور" من المملكة.
وتعدُّ هذه المشاركة الثانية للفريقين السعوديين في البطولة؛ حيث شارك النور في النسخة ما قبل الماضية في جدة عام 2021، بينما شارك الخليج في النسخة الخامسة عشرة التي أقيمت في الدمام عام 2022، وحقّق المركز السادس عالميًّا.
ووفقًا للنظام المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة اليد: سيشارك في البطولة أنديةٌ من العديد من الدول، بما في ذلك "ماغديبورغ" الألماني "حامل لقب النسخة الماضية"، و"كيلسي" البولندي بطل أوروبا، و"النجمة" البحريني بطل آسيا، و"الأهلي" المصري بطل أفريقيا، و"سان فرناندو" الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية والوسطى، و"كال هيت" الأمريكي بطل أمريكا الشمالية والكاريبي، و"جامعة كوينزلاند" الأسترالي بطل أوقيانوسيا، بالإضافة إلى بطل الدوري السعودي "الخليج"، ووصيفه "النور".