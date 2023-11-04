الثلاثاء المقبل.. انطلاق بطولة العالم لأندية كرة اليد "سوبر غلوب 2023" بالدمام

ووفقًا للنظام المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة اليد: سيشارك في البطولة أنديةٌ من العديد من الدول، بما في ذلك "ماغديبورغ" الألماني "حامل لقب النسخة الماضية"، و"كيلسي" البولندي بطل أوروبا، و"النجمة" البحريني بطل آسيا، و"الأهلي" المصري بطل أفريقيا، و"سان فرناندو" الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية والوسطى، و"كال هيت" الأمريكي بطل أمريكا الشمالية والكاريبي، و"جامعة كوينزلاند" الأسترالي بطل أوقيانوسيا، بالإضافة إلى بطل الدوري السعودي "الخليج"، ووصيفه "النور".