وزير الرياضة لممثلي الوطن "الهلال والشباب": فالكما الفوز والتأهل بإذن الله

عبّر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تمنياته لفريقي الهلال والشباب بالتوفيق اليوم في المنافسات الآسيوية.
وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: كل التوفيق لممثلي الوطن #الشباب و #الهلال، اليوم، في منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فالكما الفوز والتأهل بإذن الله.
ويلتقي اليوم فريق الهلال (حامل اللقب)، مع فولاد خوزستان الإيراني على ملعب الجنوب، فيما يلعب الشباب مع الدحيل القطري على ملعب الثمامة في ربع نهائي المسابقة.
وينتظر أن يُلعب نصف النهائي يوم الأحد المقبل، على أن يتأهل الفائز لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهابًا في 29 أبريل وإيابًا على أرض أوراوا في 6 مايو.