وزير الرياضة لممثلي الوطن "الهلال والشباب": فالكما الفوز والتأهل بإذن الله

وينتظر أن يُلعب نصف النهائي يوم الأحد المقبل، على أن يتأهل الفائز لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهابًا في 29 أبريل وإيابًا على أرض أوراوا في 6 مايو.