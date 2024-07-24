برباعية الفيحاء يكسب مواجهة رايشيناو النمساوي

كسب فريق الفيحاء مواجهة رايشيناو النمساوي برباعية نظيفة، في ثاني مواجهات الفريق الودية في معسكره الاستعدادي المقام حاليًا بجمهورية النمسا.
وقد أُقيمت المباراة مساء أمس الأربعاء على ملعب نادي ينباخ، ولُعبت من شوطين مدة الشوط 40 دقيقة.
ونجح الفيحاء بتسجيل أربعة أهداف دون رد، جاءت الأهداف الأربعة عن طريق فاشون ساكالا "هدفين" ومنصور البيشي، وسطام اللحياني "هدف لكل منهما".
وكان الفريق قد أجرى حصة صباحية تضمنت تدريبات تكتيكية وتطبيقات على الأسلوب الفني الذي سيتبعه المدير الفني السيد كريستوس كونتيس في المواجهة.
من جهة أخرى سيجري الفريق صباح اليوم حصة استرجاعية يتبعها فترة حرة.