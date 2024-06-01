النصر يستهدف التعاقد مع نجم نابولي الإيطالي

وذكرت الصحيفة أن اللاعب ينتهي عقده مع النادي الإيطالي في يونيو 2025، ولديه شرط جزائي بقيمة 45 مليون يورو، وسيكون النادي السعودي على استعداد لتحمل تكاليفه.