النصر يستهدف التعاقد مع نجم نابولي الإيطالي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن رغبة إدارة نادي النصر في التعاقد مع الكاميروني أندريه فرانك، لاعب نابولي الإيطالي.
وبحسب ما نقلت صحفية "فوت ميركاتو"، فإن النصر يراقب اللاعب الكاميروني الدولي أندريه فرانك، الذي يجيد اللعب كمحور؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وذكرت الصحيفة أن اللاعب ينتهي عقده مع النادي الإيطالي في يونيو 2025، ولديه شرط جزائي بقيمة 45 مليون يورو، وسيكون النادي السعودي على استعداد لتحمل تكاليفه.
وشددت الصحيفة ذاتها على أن أندري فرانك قد يميل إلى مغادرة أوروبا من أجل الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين.