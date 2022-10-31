ضمن موسم الدرعية 2022.. السعودية تستضيف جولة العالم لكرة السلة 3×3 نوفمبر المقبل

وأشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي باحتضان المملكة فعاليات هذا الحدث العالمي الكبير، استمراراً لاستضافتها العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية، بما أسهم في أن تصبح المملكة وجهة ثابتة لاحتضان أكبر المنافسات على مدار العام، منوهاً بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام غير محدود من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله- إلى جانب الحرص والمتابعة الدائمين من قبل سموِّ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لجميع الاتحادات وإشرافه المباشر على تنظيم الأحداث الرياضية المتنوعة والمختلفة.