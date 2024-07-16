في حفل أسطوري ريال مدريد يقدم نجمه الجديد كيليان مبابي

وأضاف: "يعزز فريقنا صفوفه بلاعب مذهل، هو قائد المنتخب الفرنسي، الذي توّج معه بطلاً للعالم في 2018 وببطولة دوري الأمم الأوروبية في عام 2021، الذي سجل فيه هدف الفوز. في مونديال قطر 2022، فاز مبابي بالحذاء الذهبي بتسجيله ثمانية أهداف؛ وبعد تسجيله هاتريك في النهائي، أصبح الهداف التاريخي في نهائيات كأس العالم (4)".