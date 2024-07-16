في حفل أسطوري ريال مدريد يقدم نجمه الجديد كيليان مبابي

قدم نادي ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نجمه الفرنسي كيليان مبابي للجماهير ووسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انضمامه لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر، قادمًا من باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.
ووقع قائد منتخب فرنسا عقدًا مع ريال مدريد مدته 5 سنوات حتى صيف عام 2029، عقب اجتيازه الفحوص الطبية اللازمة بنجاح.
وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "أصبح كيليان مبابي لاعباً في ريال مدريد. رحّب الرئيس فلورنتينو بيريز باللاعب في صالة اجتماعات مجلس الإدارة في سيوداد ريال مدريد".
وتابع: "حيث وقّع المهاجم الفرنسي على العقد الذي يربطه بنادينا للمواسم الخمسة المقبلة. بعد التوقيع، حصل مبابي على نسخة طبق الأصل من الملعب وساعة وقميص يحمل اسمه والرقم تسعة".
وأضاف: "يعزز فريقنا صفوفه بلاعب مذهل، هو قائد المنتخب الفرنسي، الذي توّج معه بطلاً للعالم في 2018 وببطولة دوري الأمم الأوروبية في عام 2021، الذي سجل فيه هدف الفوز. في مونديال قطر 2022، فاز مبابي بالحذاء الذهبي بتسجيله ثمانية أهداف؛ وبعد تسجيله هاتريك في النهائي، أصبح الهداف التاريخي في نهائيات كأس العالم (4)".
مبابي هو الهدّاف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 256 هدفاً، وقد فاز هذا الموسم بالدوري والكأس وكأس السوبر الفرنسي. خلال مواسمه السبعة في النادي الفرنسي، فاز بـ 17 لقباً: 6 ألقاب في الدوري، (4) كأس فرنسا، 5 كأس السوبر الفرنسي و(2) كأس الدوري.
وتوافد آلاف المشجعين منذ الصباح على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، لمشاهدة نجم الفريق الجديد مبابي، وهتفوا له بحماسة فور ظهوره الأول بقميص فريقهم، حيث حضره 80 ألف مشجع من جماهير ريال مدريد ، يتقدمهم أساطير النادي، وفي مقدمتهم الفرنسي زين الدين زيدان الذي كان بجوار مبابي وقت تقديمه.
وسبق الحفل، توقيع الفحص الطبي على النجم الفرنسي صباح اليوم الثلاثاء، لتحديد ما إذا كان يحتاج إلى عملية جراحية بعد إصابة أنفه بكسر خلال اليورو، ثم انتقل اللاعب إلى الفالديبيباس، مركز تدريب ريال مدريد، لتوقيع عقده.