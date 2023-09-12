تحتضنها إندونيسيا.. الجمعة تسحب قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 17

تسحب، الجمعة، قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً، التي تحتضنها إندونيسيا ابتداءً من 10 نوفمبر المقبل، في زيوريخ، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» الثلاثاء.