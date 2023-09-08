الفتح يستأنف تدريباته بمشاركة جانيني ومختار علي

وركز المدير الفني الكرواتي سلافن بيليتش، على الجوانب اللياقية خلال المران، حيث انطلقت التدريبات بالجري حول الملعب، أعقبتها تدريبات لياقية متنوعة، بعدها قسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعات، وأدت كل مجموعة تدريبات مختلفة.