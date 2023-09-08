الفتح يستأنف تدريباته بمشاركة جانيني ومختار علي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة خمسة أيام تزامناً مع أيام الفيفا.
وركز المدير الفني الكرواتي سلافن بيليتش، على الجوانب اللياقية خلال المران، حيث انطلقت التدريبات بالجري حول الملعب، أعقبتها تدريبات لياقية متنوعة، بعدها قسم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعات، وأدت كل مجموعة تدريبات مختلفة.
وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي الجديد مختار علي وجانيني.
ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته غداً في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني لفترة التوقف.
إلى ذلك لم يشارك اللاعب الأرجنتيني لوكاس زيلاريان في التدريبات بسبب مشاركته مع منتخب أرمينيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
يذكر أن زيلاريان ورغم ولادته في الأرجنتين إلا أنه اختار تمثيل منتخب أرمينيا.