الهلال يكسب ودية "ولفسبرغر" النمساوي بثنائية

كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم نظيره "ولفسبرغر" النمساوي بهدفين لهدف، وذلك في ثالث مباريات الفريق بمعسكره التحضيري المقام حاليًا في النمسا.
وأحرز الثنائي روبن نيقيز وسالم الدوسري هدفَي فريق الهلال في المباراة الودية.
وأوضحت الفحوص الطبية إصابة اللاعب صالح الشهري في العضلة الخلفية؛ ويحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي من 4 إلى 6 أسابيع.
وأدى المحترف الصربي سيرجي ساقيتش اليوم حصة تدريبية، اشتملت على الجانبَيْن اللياقي والبدني.
وواصل الرباعي (سلمان الفرج ومتعب المفرج وعبدالإله المالكي وخليفة الدوسري) برامجهم التأهيلية المعدة لهم.
وشهدت المباراة الودية متابعة رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل.