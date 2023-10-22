في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن.. الاتفاق يتعثر في محطة الرياض

حقّق فريقُ الرياض الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على ضيفه الاتفاق، بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم أحمد الرميخاني.
الشوط الأول انتهى بتقدم الرياض بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب خالد شويع في الدقيقة 18، بعد الاستفادة من كرة مرتدة سريعة لأبناء مدرسة الوسطى.
وشهد هذا الشوط تألُّقًا لحارس الرياض "كمبانيا" حين تصدّى لتسديدتَيْ لاعبَي الاتفاق: حامد الغامدي، ومحمد الكويكبي، عند الدقيقتين "11، 43".
وشهد الشوطُ الثاني المشاركةَ الأولى للاعب الرياض الجديد "الدولي السابق" يحيى الشهري مع فريقه.
كما أضاع "خوانبي" فرصة تعزيز النتيجة لفريقه الرياض في الدقيقة 88، بعد أن طوح بكرة انفراد خارج الملعب.
وظلت رأسية لاعب الاتفاق حمدان الشمراني مرمى حارس الرياض عند "6+45".
بتلك النتيجة بقي الاتفاق في المركز السابع برصيد 17 نقطة، فيما قفز الرياض للمركز الحادي عشر، برصيد 11 نقطة.