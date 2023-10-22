في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن.. الاتفاق يتعثر في محطة الرياض

حقّق فريقُ الرياض الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على ضيفه الاتفاق، بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم أحمد الرميخاني.