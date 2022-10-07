صافرة برتغالي تضبط مواجهة أبها والنصر.. وبلغاري للاتحاد والفتح

بينما تم تعيين طاقم وطني بقيادة محمد البريدي لإدارة مواجهة العدالة وضيفه الفيحاء والمقررة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء وسيساعده كل من عادل شراحيلي وسامي العرفج في حين ستكون غرفة الفيديو تحت إدارة تركي الخضير وبمساعدة من خلف الشمري.