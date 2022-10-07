صافرة برتغالي تضبط مواجهة أبها والنصر.. وبلغاري للاتحاد والفتح

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/2023م.
سيقود طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو فيريسيمو لقاء أبها وضيفه النصر والمقرر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة وسيساعده مواطناه بيدرو مارتنيز وبيدرو ريبيرو، في حين سيتولى إدارة غرفة الفيديو السويسري ليونيل تشودي بمساعدة من الحكم السعودي عيسى الخيبري.
واُختير طاقم بلغاري لمباراة الاتحاد ونظيره الفتح والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بقيادة جيورجي كاباكوف على أن يعاونه مارتين مارغايتوف وديان فالكوف، بينما سيدير غرفة الفيديو الحكم السويسري لوكاس فاهندريش وبمساعدة من الحكم الوطني محمد الشهري.
بينما تم تعيين طاقم وطني بقيادة محمد البريدي لإدارة مواجهة العدالة وضيفه الفيحاء والمقررة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء وسيساعده كل من عادل شراحيلي وسامي العرفج في حين ستكون غرفة الفيديو تحت إدارة تركي الخضير وبمساعدة من خلف الشمري.