أمام العراق.. أخضر الصالات يخسر مواجهته الأولى في الآسيوية

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للصالات مشواره في البطولة الآسيوية بالخسارة من نظيره العراقي 5-1، اليوم الأربعاء، على صالة بانكوك آرينا في بانكوك، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند.
وسجل سليم فيصل (1) ومصطفى إحسان البياتي (5) ومحب الدين الطائي (7) وحيدر ماجد (24) وطارق زياد (32) أهداف العراق، في حين أحرز عبدالإله العتيبي (11) هدف المنتخب السعودي.
وشهدت المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة يوم الأربعاء أيضاً فوز أوزبكستان على أستراليا 3-2 على ذات الصالة.
بنتائج اليوم تصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام أوزبكستان، في حين بقي رصيد أستراليا والسعودية خالياً من النقاط.