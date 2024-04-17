أمام العراق.. أخضر الصالات يخسر مواجهته الأولى في الآسيوية

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للصالات مشواره في البطولة الآسيوية بالخسارة من نظيره العراقي 5-1، اليوم الأربعاء، على صالة بانكوك آرينا في بانكوك، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند.