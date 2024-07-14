تقارير إعلامية.. الاتحاد مهتم بضم ظهير أيمن فنار بخشة التركي

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي الاتحاد بأحد لاعبي فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب ما نقل الصحفي التركي "عثمان جنكيز" فإن نادي الاتحاد قدم عرضًا لفناربخشة، لكسب خدمات التركي عرفان جان قهوجي، ظهير أيمن الفريق.
وأوضح الصحفي التركي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أن النادي السعودي قدم عرضاً بقيمة 14 مليون يورو لفناربخشة من أجل ضم قهوجي هذا الصيف.
ويلعب عرفان (28 عاماً) مع فناربخشة منذ يناير 2021، قادمًا من إسطنبول بشاق شهر، ويلعب للمنتخب التركي منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.