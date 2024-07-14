تقارير إعلامية.. الاتحاد مهتم بضم ظهير أيمن فنار بخشة التركي

ويلعب عرفان (28 عاماً) مع فناربخشة منذ يناير 2021، قادمًا من إسطنبول بشاق شهر، ويلعب للمنتخب التركي منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.