أبها يضمّ جناح الأهلي المصري لويس ميكيسوني لموسم واحد

أعلن نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي، اليوم الجمعة، ضمّ اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني لموسم واحد، قادمًا من الأهلي المصري.
وقال النادي عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "وقعت إدارة نادي أبها عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من نادي الأهلي المصري".
وكان الموزمبيقي لويس ميكيسوني قد انضمّ لصفوف النادي الأهلي قادمًا من سيمبا التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لـ4 سنوات.
وشارك الجناح البالغ من العمر 27 عامًا في 26 لقاء بقميص الأهلي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.