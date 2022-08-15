الاتفاق يستأنف تدريباته بمعسكر تركيا.. و"السليتي" يغادر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، اليوم الاثنين، على فترتين صباحية ومسائية، بعد تغلبه يوم أمس في الودية الخامسة أمام الخليج 1-0 في إطار استعدادات الفريق بمعسكره الذي يقيمه في تركيا حتى 18 أغسطس الجاري.
وكان التدريب الصباحي اقتصر على المجموعة التي لم تشارك في كامل المباراة الودية في الصالة الرياضية بمقر إقامة المعسكر، حيث تركزت على جانب تقوية العضلات والتمارين اللياقية.
في حين قاد الفرنسي باتريس كارتيرون التدريب المسائي والذي أُقيم في الملعب، حيث اشتمل على تمارين استرجاعية للاعبين الذي خاضوا كامل المباراة الودية وتدريب كرة القدم على شبك الطائرة، فيما أدى بقية اللاعبين تدريب الجري ثم الاستحواذ على الكرة واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
وعلى صعيد متصل غادر التونسي نعيم السليتي لاعب وسط الاتفاق معسكر تركيا اليوم وذلك لعرض إصابته التي يعانيها في منطقة الحوض منذ الجولة الأخيرة في الموسم الماضي وذلك على أحد الأطباء المتخصصين.