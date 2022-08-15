الاتفاق يستأنف تدريباته بمعسكر تركيا.. و"السليتي" يغادر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، اليوم الاثنين، على فترتين صباحية ومسائية، بعد تغلبه يوم أمس في الودية الخامسة أمام الخليج 1-0 في إطار استعدادات الفريق بمعسكره الذي يقيمه في تركيا حتى 18 أغسطس الجاري.