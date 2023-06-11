النصر يستهدف التعاقد مع البرتغالي ويليام كارفالهو لاعب ريال بيتيس الإسباني

وأفاد الموقع الإسباني أن كارفاليو، لديه عرض كبير من السعودية، والذي سيسمح له بالتوقيع على عقد مربح، كما سيجعل بيتيس يكسب مبلغاً من المال قد يصل إلى حوالي 5 أو 6 ملايين يورو.