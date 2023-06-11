النصر يستهدف التعاقد مع البرتغالي ويليام كارفالهو لاعب ريال بيتيس الإسباني

كشف موقع "estadiodeportivo" الإسباني عن تلقي البرتغالي ويليام كارفاليو، لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني عرضاً كبيراً من نادي النصر ، حتى يجتمع مع مواطنه النجم كريستيانو رونالدو .
وأفاد الموقع الإسباني أن كارفاليو، لديه عرض كبير من السعودية، والذي سيسمح له بالتوقيع على عقد مربح، كما سيجعل بيتيس يكسب مبلغاً من المال قد يصل إلى حوالي 5 أو 6 ملايين يورو.
ويسعى النصر للتعاقد مع كارفاليو خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023، وذلك بعد تألقه الموسم الماضي مع ريال بيتيس، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.
وبالرغم من أن كارفاليو جدد عقده مع ريال بيتيس في صيف 2022، إلا أن النادي الإسباني يريد التخلص من اللاعب ، بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه.
وسبق صاحب الـ31 عامًا الذي يلعب في مركز خط الوسط، اللعب رفقة مواطنه كريستيانو رونالدو، في المنتخب البرتغالي الذي يلعب له منذ 2013 .
وانضم اللاعب البرتغالي (31 عاماً) لريال بيتيس الإسباني، في 2018، قادماً من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.