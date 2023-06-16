تعرّف على موقف الهلال من عرض كورينثيانز لشراء عقد غوستافو كويلار

وأوضحت الصحيفة أن كويلار يعطي أولويته للعب لنادي ساو باولو عند عودته إلى البرازيل، بالرغم من أن كورينثيانز قدم أفضل عرض بين الأندية البرازيلية، إذ عرضوا عليه أكثر من مليون ريال برازيلي شهريًا .