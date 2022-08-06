النصر يسعى إلى رفع شكوى لـ"فيفا" ويؤكد: عقد أبو جبل غير ملزم.. تعرف على بقية التفاصيل

يسعى نادي النصر إلى تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار دفعها لحارس مرمى الزمالك السابق (المصري) محمد أبو جبل بسبب ما وصفه في بيان صحافي صادر، صباح اليوم الأحد، بـ«مخالفة جسيمة ومعلومات غير صحيحة» في الاتفاق الذي تم بين الطرفين، مرجعًا ذلك إلى المادة 28 من كود الالتزام حسب القانون السويسري.
جاء بيان النصر ردًا على بيان من وكيل حارس المرمى المصري هدد فيه برفع العقد الموقع بينه وبين نادي النصر لدى المحكمة المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم اعتراف النادي السعودي بهذا العقد.
وقال النصر في بيانه: «بناء على التساؤلات الإعلامية التي وردت لإدارة نادي النصر بخصوص الوضع القانوني والتعاقدي للحارس المصري محمد أبو جبل مع النادي نود أن نوضح أن الطرفين دخلا في اتفاق على عقد يبدأ ابتداءً من 1-8 -2022 وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7 -2022 ».
وتابع البيان: «بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي أن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه وأنه سيظل مرتبطًا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30 - 8- 2022، تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيًا ثم كتابيًا وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة».
واستطرد البيان: «بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر اللاعب رسميًا أن ما تم الاتفاق عليه يعد باطلاً وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي».
وزاد النصر في بيانه: «بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ 12 يومًا، أرسل لنا محمد أبو جبل إخطارًا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك وأنه أنهى عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30 - 8- 2022 إنهاء مبكرًا، ويعد ذلك اعترافًا ضمنيًا على أن ما تم تقديمه مسبقًا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي».
واختتم البيان: «يؤكد نادي النصر أن ما ذكر إعلاميًا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة، وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقًا للاعب ونشدد على أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبو جبل ونتفهم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة».