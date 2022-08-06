النصر يسعى إلى رفع شكوى لـ"فيفا" ويؤكد: عقد أبو جبل غير ملزم.. تعرف على بقية التفاصيل

وزاد النصر في بيانه: «بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ 12 يومًا، أرسل لنا محمد أبو جبل إخطارًا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك وأنه أنهى عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30 - 8- 2022 إنهاء مبكرًا، ويعد ذلك اعترافًا ضمنيًا على أن ما تم تقديمه مسبقًا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي».