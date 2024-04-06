عاد الشباب لنزيف النقاط.. أمام الطائي سلبية "فنيًّا" ونتيجة

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الطائي الأول لكرة القدم وضيفه الشباب، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل، بقيادة الحكم "سلطان الحربي".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بالرغم من الاستحواذ الأكبر للمستضيف، كما أخطأت كرتان لمهاجم الشباب "حبيب ديالو" طريق مرمى الطائي. وأضاع مصعب الجوير فرصة سهلة للشباب أمام حارس الطائي "فيكتور براغا".
وفي الشوط الثاني، ومن فاصل مراوغة، سجل "كراسكو" الهدف الأول للشباب في "د 62"، لكن الحكم ألغى الهدف، واحتسب خطأ للطائي بعد العودة لتقنية الفيديو على رأس الصندوق الشبابي، لم يستفد منه المستضيف.
وبتلك النتيجة بلغ الشباب النقطة الـ32 قافزًا للمركز العاشر، فيما بقي الطائي في المركز الـ16 برصيد 23 نقطة.