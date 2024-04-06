عاد الشباب لنزيف النقاط.. أمام الطائي سلبية "فنيًّا" ونتيجة

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الطائي الأول لكرة القدم وضيفه الشباب، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل، بقيادة الحكم "سلطان الحربي".